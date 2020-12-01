المغرب يستقبل أول شحنة من اللقاح الصيني المضاد لكورونا

قالت مصادر إعلامية مغربية إن الرباط تسلمت أول شحنة من لقاح كورونا الصيني محملة بـ 1 مليون جرعة وصلت على متن طائرة مغربية إلى مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، قادمة من الصين.

وسبق للخبير المغربي، مصطفى الناجي، مدير مختبر الفيروسات بالدار البيضاء في المغرب، قد أثنى على اللقاح الصيني خلال الشهر الماضي، حسب صحيفة "هسبريس" المغربية، مشيرا إلى الشراكة القائمة بشأن لقاح كورونا بين بكين والرباط عبر شركة "سينوفارم" الصيدلانية الصينية.

وقال الناجي إن "المغرب عقد شراكة مع شركة سينوفارم الصينية، بفعل النتائج الإيجابية التي أثمرتها التجارب الأولية، ثم شارك في مرحلة التجارب السريرية حتى يعرف آثار اللقاح على جينات المغاربة"، وأكد أن الاختبارات "أعطت نتائج إيجابية، وذلك حتى يطمئن المغاربة بخصوص هذا اللقاح"، لا سيما أن "اللقاح الصيني مُسند ببحوث علمية ذات مصداقية كبيرة، لأنها نشرت في مجلات بحثية عالمية"، على حد تعبيره، وإنه " يقضي على الفيروس بنسبة 96%".

يُذكر أن المغرب يستعد لمباشرة حملة التطعيم ضد كورونا خلال الأيام المقبلة، منوعا مصادر اللقاحات، كما تقول وسائل إعلام محلية، وعدم الاكتفاء بنوع واحد.