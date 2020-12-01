17
o
بيروت
13
o
طرابلس
12
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
15
o
النبطية
8
o
زحلة
8
o
بعلبك
13
o
بشري
17
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
ترامب جمع أكثر من 170 مليون دولار منذ يوم الانتخابات؟!
Lebanon 24
01-12-2020
|
22:58
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت مصادر لـ"CNN" أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وفريقه السياسي، جمعا أكثر من 170 مليون دولار منذ يوم الانتخابات وهي عملية "غذتها مزاعم ترامب حول حصول عملية تزوير في الانتخابات".
ولفتت المصادر إلى أن "التبرعات تدفقت إلى خزائن لجنة جمع التبرعات المشتركة التابعة لترامب في أقل من أربعة أسابيع، بعد حث أنصار ترامب على التبرع لـ"صندوق الدفاع عن الانتخابات" بينما كان الرئيس يضخم نظريات المؤامرة حول سرقة الانتخابات".
وكشفت أن "هذه الأموال ساهمت في التخفيف من ديون حملة ترامب وتمويل العملية السياسية المستقبلية للرئيس من خلال لجنة العمل السياسي. وبالتالي يمكن للجنة العمل السياسي Save America، التي أطلقها ترامب بعد أقل من أسبوع من يوم الانتخابات، تمويل حياته السياسية بعد البيت الأبيض، حتى لو لم يسع إلى منصب عام مرة أخرى".
وقد رفضت حملة ترامب التعليق على أرقام جمع التبرعات. فيما ذكرت صحيفة واشنطن بوست لأول مرة أن حملة جمع الأموال الذي قام به ترامب بعد الانتخابات تجاوزت الـ150 مليون دولار.
المصدر: روسيا اليوم
الأكثر قراءة
بعد انخفاضه السريع أمس.. إليكم تسعيرة الدولار في السوق السوداء
Lebanon 24
بعد انخفاضه السريع أمس.. إليكم تسعيرة الدولار في السوق السوداء
10:06 | 2020-12-01
01/12/2020 10:06:22
Lebanon 24
Lebanon 24
قفزة جديدة للدولار.. إليكم سعره مساء اليوم في السوق السوداء
Lebanon 24
قفزة جديدة للدولار.. إليكم سعره مساء اليوم في السوق السوداء
21:06 | 2020-12-01
01/12/2020 09:06:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الحديث عن إحباط محاولة لاغتيال نصرالله.. ضربة إسرائيلية قبل 20 كانون الثاني؟
Lebanon 24
بعد الحديث عن إحباط محاولة لاغتيال نصرالله.. ضربة إسرائيلية قبل 20 كانون الثاني؟
06:40 | 2020-12-01
01/12/2020 06:40:54
Lebanon 24
Lebanon 24
أمطار وبرق ورعد.. هكذا سيكون طقس الأيام المقبلة
Lebanon 24
أمطار وبرق ورعد.. هكذا سيكون طقس الأيام المقبلة
11:26 | 2020-12-01
01/12/2020 11:26:57
Lebanon 24
Lebanon 24
"وول ستريت": عقوبات أميركية على "المركزي" وشبهات حول سلامة وشخصية كبيرة
Lebanon 24
"وول ستريت": عقوبات أميركية على "المركزي" وشبهات حول سلامة وشخصية كبيرة
09:30 | 2020-12-01
01/12/2020 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
23:59 | 2020-12-01
الحكومة الإسبانية تناشد شعبها التصرّف بمسؤولية في ظلّ "كورونا"
23:30 | 2020-12-01
الحكومة الإسرائيلية تطالب الأمم المتحدة بالاعتراف بوضع اللاجئين اليهود مثل الفلسطينيين
23:00 | 2020-12-01
بين أستراليا وأميركا.. مشروع عسكري لتطوير صواريخ أسرع من الصوت
22:30 | 2020-12-01
ضبط نائب أوروبي ودبلوماسيين عدة.. والسبب بـ"حفلة جنس"!
22:00 | 2020-12-01
المغرب يستقبل أول شحنة من اللقاح الصيني المضاد لكورونا
21:30 | 2020-12-01
إغلاق آخر مخيم للنازحين في كركوك العراقية
فيديو
ألبوم ميلادي.. كارول سماحة تدعو إلى الوحدة والتلاقي
Lebanon 24
ألبوم ميلادي.. كارول سماحة تدعو إلى الوحدة والتلاقي
23:00 | 2020-12-01
02/12/2020 00:53:32
Lebanon 24
Lebanon 24
حجبت عنها الرؤية داخل الطائرة.. وهكذا انتقمت منها! (فيديو)
Lebanon 24
حجبت عنها الرؤية داخل الطائرة.. وهكذا انتقمت منها! (فيديو)
15:00 | 2020-12-01
02/12/2020 00:53:32
Lebanon 24
Lebanon 24
روسيا تخطّط لإنتاج 300 "روبوت" لتطهير الأماكن المزدحمة! (فيديو)
Lebanon 24
روسيا تخطّط لإنتاج 300 "روبوت" لتطهير الأماكن المزدحمة! (فيديو)
15:00 | 2020-12-01
02/12/2020 00:53:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact