ترامب جمع أكثر من 170 مليون دولار منذ يوم الانتخابات؟!

كشفت مصادر لـ"CNN" أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وفريقه السياسي، جمعا أكثر من 170 مليون دولار منذ يوم الانتخابات وهي عملية "غذتها مزاعم ترامب حول حصول عملية تزوير في الانتخابات".

ولفتت المصادر إلى أن "التبرعات تدفقت إلى خزائن لجنة جمع التبرعات المشتركة التابعة لترامب في أقل من أربعة أسابيع، بعد حث أنصار ترامب على التبرع لـ"صندوق الدفاع عن الانتخابات" بينما كان الرئيس يضخم نظريات المؤامرة حول سرقة الانتخابات".وكشفت أن "هذه الأموال ساهمت في التخفيف من ديون حملة ترامب وتمويل العملية السياسية المستقبلية للرئيس من خلال لجنة العمل السياسي. وبالتالي يمكن للجنة العمل السياسي Save America، التي أطلقها ترامب بعد أقل من أسبوع من يوم الانتخابات، تمويل حياته السياسية بعد البيت الأبيض، حتى لو لم يسع إلى منصب عام مرة أخرى".وقد رفضت حملة ترامب التعليق على أرقام جمع التبرعات. فيما ذكرت صحيفة واشنطن بوست لأول مرة أن حملة جمع الأموال الذي قام به ترامب بعد الانتخابات تجاوزت الـ150 مليون دولار.