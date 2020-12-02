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ترامب يدرس العفو عن 3 من أبنائه ومحاميه وصهره

Lebanon 24
02-12-2020 | 08:30
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كشفت تقارير صحفية أميركية، أن الرئيس دونالد ترامب، ناقش مع بعض المستشارين ما إذا كان سيمنح عفوا وقائيا لأولاده وصهره جاريد كوشنر ومحاميه الشخصي رودولف جولياني.
وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، تحدث ترامب مع جولياني حول العفو عنه في الأسبوع الماضي، وفقا لشخصين اطلعا على هذه الأمر.

وأكدت الصحيفة، أن ترامب، أبلغ آخرين أنه قلق من أن تسعى وزارة العدل في عهد بايدن إلى الانتقام منه من خلال استهداف أكبر ثلاثة من أبنائه الخمسة وهم: "دونالد ترامب الابن، إريك ترامب، وإيفانكا ترامب" وكذلك جاريد كوشنر زوج ابنته، وهو مستشار كبير في البيت الأبيض.
كان دونالد ترامب الابن يخضع للتحقيق من قبل روبرت مولر، المستشار الخاص، بسبب اتصالات مزعومة بين ابن ترامب مع الروس.

وأشارت الصحيفة إلى أن كوشنر قدم معلومات كاذبة إلى السلطات الاتحادية عن اتصالاته مع الأجانب للحصول على تصريح أمني، ولكن الرئيس منحه تصريحا على أي حال.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية في وقت سابق من يوم الثلاثاء، أن ترامب يفكر في العفو عن أفراد عائلته.

ولم ترد متحدثة باسم ترامب على طلب للتعليق. وكذلك لم يرد جولياني على طلب للتعليق، ولكن بعد نشر المقال على الإنترنت، هاجمه على تويتر قائلا "إنه كاذب".
المصدر: سبوتنيك
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