ترامب يدرس العفو عن 3 من أبنائه ومحاميه وصهره

كشفت تقارير صحفية أميركية، أن الرئيس دونالد ترامب، ناقش مع بعض المستشارين ما إذا كان سيمنح عفوا وقائيا لأولاده وصهره جاريد كوشنر ومحاميه الشخصي رودولف جولياني.





وأكدت الصحيفة، أن ترامب، أبلغ آخرين أنه قلق من أن تسعى وزارة العدل في عهد بايدن إلى الانتقام منه من خلال استهداف أكبر ثلاثة من أبنائه الخمسة وهم: "دونالد ترامب الابن، إريك ترامب، وإيفانكا ترامب" وكذلك جاريد كوشنر زوج ابنته، وهو مستشار كبير في البيت الأبيض. وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، تحدث ترامب مع جولياني حول العفو عنه في الأسبوع الماضي، وفقا لشخصين اطلعا على هذه الأمر.وأكدت الصحيفة، أن ترامب، أبلغ آخرين أنه قلق من أن تسعى وزارة العدل في عهد بايدن إلى الانتقام منه من خلال استهداف أكبر ثلاثة من أبنائه الخمسة وهم: "دونالد ترامب الابن، إريك ترامب، وإيفانكا ترامب" وكذلك جاريد كوشنر زوج ابنته، وهو مستشار كبير في البيت الأبيض.