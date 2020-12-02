عربي-دولي

صورة هزت مواقع التواصل.. طبيب يعانق مسناً مصاباً بكوفيد-19

Lebanon 24
02-12-2020 | 09:00
A-
A+
Doc-P-771178-637424956037463714.PNG
Doc-P-771178-637424956037463714.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

في مشهد هزّ مواقع التواصل الاجتماعي، أضحت صورة تظهر طبيباً يرتدي بزة واقية من كوفيد - 19 وهو يحضن مريضاً مسناً مصاباً بكورونا في يوم عيد الشكر، رمزاً لمشاعر اليأس عند ضحايا الوباء والإنسانية لدى أفراد الطواقم العلاجية.

 

والتُقطت الصورة الخميس في يوم عيد الشكر، الذي تجتمع فيه العائلات الأميركية، داخل مستشفى يونايتد ميموريال في هيوستن بولاية تكساس، على يد مصور في وكالة "غيتي".

 

"كان يبكي"

إلى ذلك روى رئيس قسم العناية المركزة في المستشفى، الطبيب جوزف فارون، لقناة "سي إن إن": "كنت في وحدة كوفيد ورأيت هذا المريض المسن خارج سريره يحاول المغادرة، لقد كان يبكي"، مضيفاً: "اقتربت منه وسألته عن سبب البكاء، فأجابني: أريد أن أكون مع زوجتي. عندها عانقته. لقد بكى قليلاً لكن وضعه تحسن وتوقف عن البكاء".

 

ولفت فارون إلى أنه لم يكن يعلم بوجود مصور يخلّد هذا المشهد، مشيراً إلى أنه شعر بـ"الأسف" تجاه المريض وكان "حزيناً للغاية مثله".

 

كما أوضح أن العمل في وحدة معالجة مرضى كوفيد 19 في المستشفى "شاق"، خصوصاً للمرضى المسنّين الذين يشعرون بالوحدة، متحدثاً عن محاولة بعض المرضى الهرب، لأنهم "كانوا يشعرون بالعزلة ويرغبون في المغادرة".

 

وأشار إلى أن وضع المريض الصحي تحسن كثيراً، وبات في إمكانه الخروج من المستشفى قبل نهاية الأسبوع.

 

المصدر: العربية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:00 | 2020-12-02
11:30 | 2020-12-02
11:24 | 2020-12-02
11:00 | 2020-12-02
10:51 | 2020-12-02
10:30 | 2020-12-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website