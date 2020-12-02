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ترامب يتحدث عن احتمالات المشاركة في انتخابات عام 2024

Lebanon 24
02-12-2020 | 10:00
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تحدث الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، خلال حفل استقبال بمناسبة عيد الميلاد في البيت الأبيض، أمس الثلاثاء، عن قضاء أربع سنوات أخرى في منصبه، سواء كان ذلك في كانون الثاني 2021 أو كانون الثاني 2025.
وقال ترامب وسط هتافات مؤيديه في الحدث: "لقد كانت أربع سنوات رائعة. نحن نحاول أن نخدم أربع سنوات أخرى. وإن حدث خلاف ذلك، فسأراكم بعد أربع سنوات".

وبثت عضوة في اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري، بام بولارد، تصريحات الرئيس على فيسبوك، الذي أظهر العشرات من الأشخاص المحتشدين في البيت الأبيض ومعظمهم لا يرتدون الكمامات، بحسب ما نقلته "أسوشيتد بريس".

وبدأت عائلة ترامب في استضافة حفلات الاستقبال هذا الأسبوع، حيث من المفترض أن يترك ترامب منصبه في الثالث من كانون الثاني.

وكرر ترامب خلال الفيديو، موقفه من الانتخابات، وتفسير خسارته أمام جو بايدن بوجود تزوير، على الرغم من أن وزير العدل والمدعي العام وليام بار قال، يوم الثلاثاء، إن وزارة العدل لم تكشف عن أدلة على تزوير الناخبين يمكن أن تغير نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020.
وأشار ترامب: "إنها بالتأكيد سنة غير عادية. لقد فزنا في الانتخابات، لكن لا يعجبهم ذلك، مضيفًا: "أسميها انتخابات مزورة، وسأسميها ذلك دائمًا".
ونقلت صحف أمريكية، سابقا، إن ترامب أخبر المستشارين، أنه إذا تم اعتماد الرئيس المنتخب جو بايدن كفائز بالانتخابات، فيمكنه الإعلان عن خطط المشاركة في انتخابات عام 2024 بعد فترة وجيزة من ذلك.
المصدر: سبوتنيك
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