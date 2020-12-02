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حادث دهس عند حاجز بيت لحم الشمالي ومصرع عامل وإصابة آخرين

Lebanon 24
02-12-2020 | 09:23
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أفادت "روسيا اليوم" بمصرع عامل واحد، اليوم الأربعاء، وإصابة عدد من العمال جراء حادث دهس من قبل حافلة عند حاجز بيت لحم الشمالي.

وقالت شرطة بيت لحم، إن حادث دهس مجموعة من العمال الفلسطينيين من قبل حافلة في الجانب الإسرائيلي من معبر 300 داخل الجدار الفاصل، تسبب بوفاة شخص واحد و15 إصابة، جميعها نقلت للقدس.

وذكرت القناة أن الحادث وقع على الجانب الآخر من الحاجز، أي من جهة الاحتلال الإسرائيلي.

من جهتها، قالت مصادر محلية إن الحادث الذي جرى في بيت لحم كان بسبب خطأ فني حصل في الحافلة وسائق الحافلة (فلسطيني من القدس) سلم نفسه، مؤكدا أن ما جرى حدث بسبب خلل فني في الحافلة، بحسب "روسيا اليوم". 

وقالت الشرطة الإسرائيلية أن عاملا واحد توفي، وأصيب خمسة عمال بجروح بين خفيفة ومتوسطة، تم نقلهم إلى مستشفى هداسا عين كارم وشعاري تصيدق بالقدس المحتلة، بعد تعرضهم للدهس عند مدخل بيت لحم الشمالي(حاجز 300).

وذكرت في بيان لها انها تحقق في الحادثة لمعرفة أسبابها.

وقالت مصادر محلية لوسائل الإعلام إن سيارات الإسعاف نقلت عددا كبيرا من المصابين للمستشفيات الاسرائيلية.

وأضافت المصادر: "أن حافلة نقل الركاب، وبينما خرج العمال من حاجز 300، أكملت سيرها باتجاه العمال ما أدى لدهسهم وإصابة عدد منهم".
المصدر: روسيا اليوم
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