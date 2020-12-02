عربي-دولي

السعودية: لم نتوان في الدفاع عن القضية الفلسطينية

Lebanon 24
02-12-2020 | 10:30
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جدد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبدالله التأكيد على أن القضية الفلسطينية عربية أساسية، وأن المملكة لم تتوان عن الدفاع عن القضية منذ عهد الملك عبدالعزيز بن عبد الرحمن.

وأرسل الوزير السعودي رسالة تضامنية، اليوم الأربعاء، إلى اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

جاء فيها: "موقف السعودية ما يزال ثابتا في القضية الفلسطينية وفي الدفاع عن حقوق الفلسطينيين المشروعة، وفي التمسك بمبادرة السلام العربية التي خطتها المملكة وتبنتها الدول العربية في قمة بيروت في عام 2002، التي تؤكد حق الفلسطينيين بحصولهم على دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 عاصمتها القدس، وعودة اللاجئين وانسحاب الاحتلال من هضبة الجولان العربي السوري المحتل".

وأضاف وزير الخارجية السعودي: "تعرب المملكة مجددا عن التزامها بدعم الخيار الاستراتيجي للسلام وفقا للقرارات والقوانين الدولية، وتؤكد أهمية كف الاحتلال الإسرائيلي عن بناء المستوطنات على الأراضي الفلسطينية، وتدعم ما ورد في قرار مجلس الأمن 2334 الذي أكد أن إنشاء الاحتلال الإسرائيلي للمستوطنات على الأراضي الفلسطينية يشكل انتهاكا صارخا بموجب القانون الدولي، وعقبة أمام تحقيق السلام الدائم والشامل".
المصدر: وكالات
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