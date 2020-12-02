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الاحتلال يحول أكثر من مليار دولار من أموال الضرائب المتنازع عليها إلى فلسطين

Lebanon 24
02-12-2020 | 11:24
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 أكد وزير الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ تحويل الاحتلال الإسرائيلي أكثر من مليار دولار تشكل المستحقات المالية الخاصة بالضرائب، إلى حساب السلطة الفلسطينية بعد حوالى أسبوعين على عودة التنسيق الأمني بين الجانبين، وذلك حسب وكالة "فرانس برس".

وقال الشيخ في منشور له عبر حسابه على "تويتر": "الحكومة الإسرائيلية تحول المستحقات المالية الخاصة بالمقاصة إلى حساب السلطة الفلسطينية والبالغة ثلاثة مليارات و768 شيكل" (أكثر من مليار دولار).

وكانت السلطة الفلسطينية أعلنت في أيار الماضي قطع علاقتها مع الاحتلال، احتجاجا على الخطة الأميركية للسلام في الشرق الأوسط، وتدهورت العلاقات بشكل أكبر بعد إعلان السلطة رفضها تسلم أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل بحكم سيطرتها على المعابر، لصالح الفلسطينيين.
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