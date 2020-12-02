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"سفاح الفولغا".. روسيا تعتقل مجرما قتل عشرات النساء خنقا

Lebanon 24
02-12-2020 | 13:13
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اعتقلت السلطات الروسية رجلا يشتبه في قيامه بقتل عشرات النساء المسنات في عدة مناطق في وسط البلاد منذ ما يقرب من عقد.

وأوضح موقع "سي إن إن" أن القاتل الذي أطلق عليه لقب" سفاح الفولغا" متهم بقتل عشرات النساء خنقا حتى الموت في  الفترة من 2011 و2012 ، وذلك بغرض سرقة شققهن.

وأشارت لجنة التحقيق الروسية إلى أن المشتبه به قد ارتكب أكثر من 26 جريمة قتل، و عرفته على أنه ميكانيكي يبلغ من العمر 38 عاما.

وذكر بيان صادر عن وزارة الداخلية الروسية أن الجاني كان يدعي أنه موظف خدمات اجتماعية أو عامل صيانة لكسب ثقة ضحاياه اللواتي كن عبارة عن نساء متقاعدات تتراوح أعمارهن بين 75 و 90 عامًا، و يعشن بمفردهن.

وبحسب مقطع مصور نشرته ه وزارة الداخلية، أمس الثلاثاء،  أقر  القاتل أنه  ارتكب جريمته الأولى لأنه كان جائعا ويعيش مشردا في الشوارع.

ولفت إلى أنه كان يختار ضحاياه بمحض الصدفة حيث تكون إحداهن خارجة من متجر  فيعرض عليها المساعدة في حمل بعض الأكياس".

وتابع: "في بعض الأحيان دعوني للدخول، وأحيانًا كنت أتجاذب معهن أطراف الحديث قبل أباغتهن من الخلف لأخنقهن حتى يسقطن على الأرض جثثا هامدة".
المصدر: الحرة
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