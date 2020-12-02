بدافع الغيرة.. قتلت زوجها طعناً!

أعلن المكتب الإعلامي الموحد للمحاكم، أن ليليا سوداكوفا التي تعمل فوتو موديل، اعترفت أمام المحكمة بقتل زوجها بطعنة بالسكين، توفي على أثرها في المستشفى.وجاء في بيان المكتب الإعلامي "وجهت إلى سوداكوفا تهمة القتل وقد اعترفت بذنبها" واستنادا إلى ذلك قررت المحكمة توقيفها حتى 28 كانون الثاني2021.وكانت الشرطة قد علمت بوقوع هذه الجريمة في يوم 28 تشرين الثاني المنصرم من بلاغ وصلها من الأطباء الذين نقلوا المجني عليه إلى المستشفى حيث فارق الحياة في اليوم التالي.واستنادا إلى ذلك اعتقلت الشرطة زوجته (25 سنة) التي تقيم في مقاطعة موسكو وتعمل عارضة للأزياء، وقد عملت من قبل لبعض المجلات الشهيرة، واتضح لاحقا أنها طعنته بالسكين بدافع الغيرة.وقد وجهت لها تهمة بموجب المادة 111 من قانون العقوبات الروسي "تعمد إلحاق أذى بدني جسيم يؤدي إلى وفاة المجني عليه بسبب الإهمال. وتواجه حكما بسجنها مدة تصل إلى 15 عامًا.