عربي-دولي

بدافع الغيرة.. قتلت زوجها طعناً!

Lebanon 24
02-12-2020 | 14:20
A-
A+
Doc-P-771284-637425156101695186.jpg
Doc-P-771284-637425156101695186.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن المكتب الإعلامي الموحد للمحاكم، أن ليليا سوداكوفا التي تعمل فوتو موديل، اعترفت أمام المحكمة بقتل زوجها بطعنة بالسكين، توفي على أثرها في المستشفى.

وجاء في بيان المكتب الإعلامي "وجهت إلى سوداكوفا تهمة القتل وقد اعترفت بذنبها" واستنادا إلى ذلك قررت المحكمة توقيفها حتى 28 كانون الثاني2021.

وكانت الشرطة قد علمت بوقوع هذه الجريمة في يوم 28 تشرين الثاني المنصرم من بلاغ وصلها من الأطباء الذين نقلوا المجني عليه إلى المستشفى حيث فارق الحياة في اليوم التالي.

واستنادا إلى ذلك اعتقلت الشرطة زوجته (25 سنة) التي تقيم في مقاطعة موسكو وتعمل عارضة للأزياء، وقد عملت من قبل لبعض المجلات الشهيرة، واتضح لاحقا أنها طعنته بالسكين بدافع الغيرة.

وقد وجهت لها تهمة بموجب المادة 111 من قانون العقوبات الروسي "تعمد إلحاق أذى بدني جسيم يؤدي إلى وفاة المجني عليه بسبب الإهمال. وتواجه حكما  بسجنها مدة تصل إلى 15 عامًا.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
21:30 | 2020-12-02
21:00 | 2020-12-02
20:30 | 2020-12-02
19:30 | 2020-12-02
19:00 | 2020-12-02
19:00 | 2020-12-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website