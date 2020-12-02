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اتفاق بين إثيوبيا والأمم المتحدة للسماح بدخول المساعدات الإنسانية لتيغراي

Lebanon 24
02-12-2020 | 16:00
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قال مسؤولان بالأمم المتحدة إن إثيوبيا والمنظمة الدولية توصلتا إلى اتفاق للسماح بدخول المساعدات إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة في إقليم تيغراي.

وقالت آن إنكونتر، مديرة مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في إثيوبيا لـ"رويترز" إن الاتفاق بهذا الشأن قد تم توقيعه.

وذكر مصدر بالأمم المتحدة، طلب عدم الكشف عن هويته، أن الأمم المتحدة والحكومة الإثيوبية شكلتا مجموعة لوجستية لضمان وصول المساعدات الإنسانية للإقليم.

ولم ترد الحكومة الإثيوبية على طلبات للتعليق على الاتفاق.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، أعلن انتهاء العمليات العسكرية في إقليم تيغراي المضطرب وسيطرة القوات الاتحادية على مقلي (ميكيلي) عاصمة الإقليم بعد معارك دامت نحو 3 أسابيع.
 
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