جونسون متفائل بإمكان التوصل الى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي لمرحلة ما بعد بريكست

اعلنت رئاسة الوزراء البريطانية أن رئيس الوزراء بوريس جونسون "متفائل" بما ستسفر عنه المفاوضات المستمرة مع الاتحاد الاوروبي لمرحلة ما بعد بريكست، لكنه مستعد، في الوقت نفسه، لاحتمال عدم التوصل الى اتفاق في 31 كانون الثاني المقبل.

وقالت اليغرا ستراتون المتحدثة باسم جونسون للصحافيين: "إنه متفائل، لكنه ابدى دائما ثقته بأن الأمر سيكون جيدا بالنسبة الينا من دون اتفاق".