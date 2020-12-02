18
o
بيروت
18
o
طرابلس
14
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
14
o
النبطية
7
o
زحلة
7
o
بعلبك
18
o
بشري
18
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
جونسون متفائل بإمكان التوصل الى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي لمرحلة ما بعد بريكست
Lebanon 24
02-12-2020
|
18:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
اعلنت رئاسة الوزراء البريطانية أن رئيس الوزراء بوريس جونسون "متفائل" بما ستسفر عنه المفاوضات المستمرة مع الاتحاد الاوروبي لمرحلة ما بعد بريكست، لكنه مستعد، في الوقت نفسه، لاحتمال عدم التوصل الى اتفاق في 31 كانون الثاني المقبل.
وقالت اليغرا ستراتون المتحدثة باسم جونسون للصحافيين: "إنه متفائل، لكنه ابدى دائما ثقته بأن الأمر سيكون جيدا بالنسبة الينا من دون اتفاق".
تابع
الأكثر قراءة
سعر الصرف الثابت انتهى.. الدولار في الـ 2021 بـ15 ألف؟!
Lebanon 24
سعر الصرف الثابت انتهى.. الدولار في الـ 2021 بـ15 ألف؟!
07:00 | 2020-12-02
02/12/2020 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
10 أيام "جنون" قبل نهاية 2020: كارمن شماس تتوقع أحداث عنيفة وزلازل واغتيالات (فيديو)
Lebanon 24
10 أيام "جنون" قبل نهاية 2020: كارمن شماس تتوقع أحداث عنيفة وزلازل واغتيالات (فيديو)
09:00 | 2020-12-02
02/12/2020 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
استنفار أمني كبير في الضاحية!
Lebanon 24
استنفار أمني كبير في الضاحية!
12:00 | 2020-12-02
02/12/2020 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يقفز من جديد.. إليكم تسعيرة السوق السوداء
Lebanon 24
الدولار يقفز من جديد.. إليكم تسعيرة السوق السوداء
09:11 | 2020-12-02
02/12/2020 09:11:34
Lebanon 24
Lebanon 24
نجوى كرم تتحدّث للمرّة الأولى عن تفاصيل ارتباطها: كنت زوجة ثانية
Lebanon 24
نجوى كرم تتحدّث للمرّة الأولى عن تفاصيل ارتباطها: كنت زوجة ثانية
09:00 | 2020-12-02
02/12/2020 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
01:23 | 2020-12-03
قصر الإليزيه يُعلن وفاة ديستان عن 94 عامًا
23:45 | 2020-12-02
الأمم المتحدة تزيل الماريجوانا من قائمة العقاقير الأكثر خطورة في العالم
23:36 | 2020-12-02
تنسيق أميركي - إسرائيلي تحسباُ لرد إيران على اغتيال زاده
23:00 | 2020-12-02
روسيا.. تشديد قيود مكافحة كورونا في سان بطرسبورغ خلال عطلة رأس السنة
22:30 | 2020-12-02
تركيا تسجل حصيلة وفيات قياسية بفيروس كورونا لليوم العاشر على التوالي
22:00 | 2020-12-02
الكاظمي: نعمل على وصول لقاح فيروس كورونا للعراق بأسرع وقت
فيديو
فيديو انتقام في طائرة يحقق ملايين المشاهدات..غمست شعرها بكوب القهوة وفعلت ما هو أفظع
Lebanon 24
فيديو انتقام في طائرة يحقق ملايين المشاهدات..غمست شعرها بكوب القهوة وفعلت ما هو أفظع
12:00 | 2020-12-02
03/12/2020 02:07:43
Lebanon 24
Lebanon 24
10 أيام "جنون" قبل نهاية 2020: كارمن شماس تتوقع أحداث عنيفة وزلازل واغتيالات (فيديو)
Lebanon 24
10 أيام "جنون" قبل نهاية 2020: كارمن شماس تتوقع أحداث عنيفة وزلازل واغتيالات (فيديو)
09:00 | 2020-12-02
03/12/2020 02:07:43
Lebanon 24
Lebanon 24
ألبوم ميلادي.. كارول سماحة تدعو إلى الوحدة والتلاقي
Lebanon 24
ألبوم ميلادي.. كارول سماحة تدعو إلى الوحدة والتلاقي
23:00 | 2020-12-01
03/12/2020 02:07:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact