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تركيا تسجل حصيلة وفيات قياسية بفيروس كورونا لليوم العاشر على التوالي

Lebanon 24
02-12-2020 | 22:30
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أعلنت السلطات الصحية التركية تسجيل 193 وفاة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الماضية، وهي حصيلة قياسية لليوم العاشر على التوالي. ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات بالفيروس في عموم البلاد إلى 14129 حالة.

كما رصدت وزارة الصحة 31923 إصابة جديدة بالفيروس، غير أن العدد الإجمالي للإصابات غير معروف بسبب عدم توفر بيانات قديمة، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن يوم الاثنين عن إجراءات جديدة لمكافحة الزيادة في عدد الإصابات والوفيات، بما في ذلك فرض حظر تجول خلال أيام الأسبوع وإغلاق كامل في عطلات نهاية الأسبوع.

المصدر: وكالات
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