بريطانيا: توزيع لقاح كورونا سيكون أحد أكبر الجهود اللوجستية المدنية التي نواجهها كأمة

قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، إن عملية توزيع لقاح كورونا، الذي تم اعتماده سيكون "أحد أكبر الجهود اللوجستية المدنية التي نواجهها كأمة".

ولفت هانكوك في كلمة له أمام مجلس العموم، إلى أنه "تم اختبار دفعة أولية من 800 ألف لقاح اليوم الأربعاء وستكون جاهزة للتوزيع من قبل هيئة الخدمات الصحية الوطنية مطلع الأسبوع المقبل".

وأوضح أنه " سيتم توزيع اللقاح بثلاث طرق مختلفة، بدءا من مراكز المستشفيات، ثم من خلال خدمات المجتمع المحلي والصيدليات. أما الطريقة الثالثة فستكون عبر مراكز التطعيم التي سنقيمها في مراكز المؤتمرات والأماكن الرياضية، من أجل تلقيح أكبر عدد ممكن من الناس".

وقال: "سنوزع اللقاح وفقا للأولويات والضرورة التشغيلية نظرا للحاجة إلى الاحتفاظ باللقاح عند حرارة 70 تحت الصفر، مما يجعل توزيع هذا اللقاح صعبا"، مشيرا إلى "أننا أمضينا شهورا في التحضير لهذا اليوم حتى نكون مستعدين فور حصولنا على الضوء الأخضر".

وكانت الحكومة البريطانية، أعلنت اليوم الأربعاء، أنها قبلت توصية الوكالة المستقلة لتنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية (MHRA) للموافقة على استخدام لقاح كوفيد-19 الذي تنتجه شركة Pfizer-BioNTech.