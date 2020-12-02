وزير الخزانة الأميركي: ترامب سيوقع على الحزمة الإغاثية

قال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، إن الرئيس دونالد ترامب سيوقع على الحزمة الإغاثية التي اقترحها زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، في حال أقرها الكونغرس.

وكان أعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء مجلس النواب الأميركي، اقترحوا مشروع قانون إغاثي بقيمة 908 مليارات دولار، لتمويل إجراءات الإغلاق حتى 31 آذار.