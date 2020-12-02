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وزير الخزانة الأميركي: ترامب سيوقع على الحزمة الإغاثية

Lebanon 24
02-12-2020 | 20:30
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قال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، إن الرئيس دونالد ترامب سيوقع على الحزمة الإغاثية التي اقترحها زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، في حال أقرها الكونغرس.

وكان أعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء مجلس النواب الأميركي، اقترحوا مشروع قانون إغاثي بقيمة 908 مليارات دولار، لتمويل إجراءات الإغلاق حتى 31 آذار.

ويتضمن مشروع القانون تخصيص 288 مليار دولار من مساعدات الأعمال الصغيرة مثل قروض برنامج حماية الراتب، و160 مليار دولار في إعانة الحكومة المحلية والولاية و180 مليار دولار لتمويل 300 دولار في الأسبوع معونة البطالة التكميلية حتى آذار.

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