روسيا.. تشديد قيود مكافحة كورونا في سان بطرسبورغ خلال عطلة رأس السنة

أعلنت سلطات ثاني أكبر مدن روسيا سان بطرسبورغ عن فرض قيود إضافية على الحياة الاجتماعية بهدف منع تفشي فيروس كورونا المستجد خلال عطلة عيد رأس السنة، منها:
وتأتي هذه الإجراءات على خلفية رصد سلسلة قفزات غير مسبوقة في حصيلة الإصابات بالفيروس التاجي في المدينة المعروفة بالعاصمة الشمالية لروسيا.
وحذر محافظ سان بطرسبورغ ألكسندر بيغلوف من أن السلطات المحلية ستستمر في تشديد القيود الرامية للحد من تفشي كورونا إذا استمر الوضع في التدهور، مقرا بوجود نقص في الأدوية المضادة للفيروسات في المدينة.
وأكد بيغلوف أن نسبة المقاعد الخالية من تلك المخصصة للمصابين بكورونا في مستشفيات بطرسبورغ تراجعت إلى 6%.