تنسيق أميركي - إسرائيلي تحسباُ لرد إيران على اغتيال زاده

أفادت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن أن الجيشين الأميركي والإسرائيلي رفعا التنسيق بينهما تحسباً لاحتمال رد إيران على اغتيال العالم الإيراني فخري زاده.



وأوضحت وكالة "رويترز" نقلا عن مسؤول إسرائيلي، أن "إيران تبحث عن أهداف مهيبة كحقول الغاز تضرب بخسائر قليلة ردا على اغتيال زاده".