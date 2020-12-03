قصر الإليزيه يُعلن وفاة ديستان عن 94 عامًا

قالت مؤسسة الرئيس الفرنسي الأسبق فاليري جيسكار ديستان، في تغريدة على صفحتها الرسمية على "تويتر" فجر الخميس، إن الرئيس الأسبق توفي إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.وأفادت مؤسسة "فاليري جيسكار ديستان" بأن المنية وافته يوم الأربعاء 2 كانون الاول في منزل عائلته بمنطقة لوير شير.وأشارت إلى أن الرئيس الأسبق تدهورت صحته وتوفي بسبب "COVID-19".وأكدت أنه ووفقا لرغباته ستقام جنازته في ظل خصوصية عائلية صارمة.