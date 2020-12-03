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رسالة بخط اليد لأسماء الأسد تثير ضجة.. ما قصتها؟ (صورة)

Lebanon 24
03-12-2020 | 07:39
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فوجئ أنصار الرئيس السوري، بشار الأسد، برسالة مكتوبة بخط يد زوجته أسماء الأخرس، موجّهة إلى كل متضرر من الحرائق التي ضربت الساحل السوري، في الأسابيع الأخيرة.
 
 
 
وفي التفاصيل، بدأ السوريون بتسلّم المنح المالية التي كانت أعلنت عنها الأمانة السورية للتنمية التي تقودها الأخرس مرفقة برسالة مكتوبة بخط يدها، تم تعليقها على كل شتلة زيتون تسلمها كل متضرر إلى جانب المبلغ المالي.
وفي غضون ذلك، أعلنت الأمانة أن المبلغ الذي سيوزع على متضرري حرائق الساحل وحمص، سيبلغ 8 مليارات ليرة سورية، أي أكثر قليلا، من ثلاثة ملايين دولار، في زيادة مليارين عن المبلغ الذي كانت أعلنت عن جمعه، كتبرعات من رجال أعمال قريبين من النظام للمتضررين، وبلغ حينها 6 مليارات ليرة.

وقالت السيدة السورية الأولى في الرسالة المكتوبة باللهجة العامية السورية، وبخط يدها مذيلة بإمضائها الشخصي: "من المؤكد، نحن سندعمكم، ونقف معكم، ونرافقكم، مع كل خطوة". 

وبدأ توزيع المساعدات المالية من محافظة طرطوس، أولا، ولاحقا يتم توزيع المعونات النقدية والرسالة، في محافظة حمص، ثم اللاذقية. 
 
المصدر: العربية
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