20
o
بيروت
22
o
طرابلس
17
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
20
o
جونية
17
o
النبطية
7
o
زحلة
7
o
بعلبك
15
o
بشري
20
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
رسالة بخط اليد لأسماء الأسد تثير ضجة.. ما قصتها؟ (صورة)
Lebanon 24
03-12-2020
|
07:39
A-
A+
photos
0
A+
A-
فوجئ أنصار الرئيس السوري، بشار الأسد، برسالة مكتوبة بخط يد زوجته أسماء الأخرس، موجّهة إلى كل متضرر من الحرائق التي ضربت الساحل السوري، في الأسابيع الأخيرة.
وفي التفاصيل، بدأ السوريون بتسلّم المنح المالية التي كانت أعلنت عنها الأمانة السورية للتنمية التي تقودها الأخرس مرفقة برسالة مكتوبة بخط يدها، تم تعليقها على كل شتلة زيتون تسلمها كل متضرر إلى جانب المبلغ المالي.
وفي غضون ذلك، أعلنت الأمانة أن المبلغ الذي سيوزع على متضرري حرائق الساحل وحمص، سيبلغ 8 مليارات ليرة سورية، أي أكثر قليلا، من ثلاثة ملايين دولار، في زيادة مليارين عن المبلغ الذي كانت أعلنت عن جمعه، كتبرعات من رجال أعمال قريبين من النظام للمتضررين، وبلغ حينها 6 مليارات ليرة.
وقالت السيدة السورية الأولى في الرسالة المكتوبة باللهجة العامية السورية، وبخط يدها مذيلة بإمضائها الشخصي: "من المؤكد، نحن سندعمكم، ونقف معكم، ونرافقكم، مع كل خطوة".
وبدأ توزيع المساعدات المالية من محافظة طرطوس، أولا، ولاحقا يتم توزيع المعونات النقدية والرسالة، في محافظة حمص، ثم اللاذقية.
المصدر: العربية
تابع
الأكثر قراءة
استنفار أمني كبير في الضاحية!
Lebanon 24
استنفار أمني كبير في الضاحية!
12:00 | 2020-12-02
02/12/2020 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات جديدة عن العقيد المتقاعد الذي وُجد جثة بمنزله في قرطبا
Lebanon 24
معلومات جديدة عن العقيد المتقاعد الذي وُجد جثة بمنزله في قرطبا
16:56 | 2020-12-02
02/12/2020 04:56:14
Lebanon 24
Lebanon 24
خبير يحذر: الدولار غير محصن.. وتوقعات بانخفاضه بأكثر من 30%
Lebanon 24
خبير يحذر: الدولار غير محصن.. وتوقعات بانخفاضه بأكثر من 30%
15:00 | 2020-12-02
02/12/2020 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"أمر مخيف".. تشريح جثث موتى كورونا يكشف مفاجأة
Lebanon 24
"أمر مخيف".. تشريح جثث موتى كورونا يكشف مفاجأة
15:30 | 2020-12-02
02/12/2020 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأسماء.. هذه التعيينات الجديدة في مديرية المخابرات
Lebanon 24
بالأسماء.. هذه التعيينات الجديدة في مديرية المخابرات
16:15 | 2020-12-02
02/12/2020 04:15:59
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
09:00 | 2020-12-03
بوش وكلينتون وأوباما.. قرار ثلاثي "من أجل اللقاح"
08:30 | 2020-12-03
مشروع قانون أمام الكونغرس لتصنيف "الإخوان" على قائمة الإرهاب
08:00 | 2020-12-03
إيفانكا ما بعد ترامب.. "صراع عروش" مع شقيقها دونالد!
07:14 | 2020-12-03
أميركا للسعودية: إفتحوا المجال الجوي أمام قطر واحرموا إيران من 100 مليون دولار
06:52 | 2020-12-03
لأسباب أمنية.. واشنطن تقرر سحب نصف دبلوماسييها من بغداد
01:23 | 2020-12-03
قصر الإليزيه يُعلن وفاة ديستان عن 94 عامًا
فيديو
فيديو انتقام في طائرة يحقق ملايين المشاهدات..غمست شعرها بكوب القهوة وفعلت ما هو أفظع
Lebanon 24
فيديو انتقام في طائرة يحقق ملايين المشاهدات..غمست شعرها بكوب القهوة وفعلت ما هو أفظع
12:00 | 2020-12-02
03/12/2020 09:24:46
Lebanon 24
Lebanon 24
10 أيام "جنون" قبل نهاية 2020: كارمن شماس تتوقع أحداث عنيفة وزلازل واغتيالات (فيديو)
Lebanon 24
10 أيام "جنون" قبل نهاية 2020: كارمن شماس تتوقع أحداث عنيفة وزلازل واغتيالات (فيديو)
09:00 | 2020-12-02
03/12/2020 09:24:46
Lebanon 24
Lebanon 24
ألبوم ميلادي.. كارول سماحة تدعو إلى الوحدة والتلاقي
Lebanon 24
ألبوم ميلادي.. كارول سماحة تدعو إلى الوحدة والتلاقي
23:00 | 2020-12-01
03/12/2020 09:24:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact