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عربي-دولي
الجبير: سياسات المملكة أثمرت تفوقا مشهودا في مؤشرات الأمن الدولية
Lebanon 24
03-12-2020
|
10:30
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أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير، أمس الأربعاء، أن سياسات المملكة أثمرت تفوقا مشهودا في مؤشرات الأمن الدولية.
وقال الجبير في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، "سياسات المملكة التي تضع في الأولويات صون الأمن وتعزيزه بمفهومه الشامل، والجهود الكبيرة التي تبذلها جميع الجهات ذات العلاقة أثمرت تفوقا مشهودا في مؤشرات الأمن الدولية".
وأضاف: "يزيدنا هذا التقدم فخرا واعتزازا بقيادتنا ووطننا وبالساهرين على أمننا من جميع القطاعات".
المصدر: سبوتنيك
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