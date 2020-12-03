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استئناف محاكمة الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي في بلجيكا

Lebanon 24
03-12-2020 | 11:00
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تستأنف محكمة جنائية في شمال بلجيكا، اليوم الخميس، جلسات محاكمة الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي، وثلاثة متهمين آخرين يحملون الجنسيتين البلجيكية والإيرانية، بتهم تتعلق بالتخطيط لتفجير تجمع للمعارضة.

 

ويتهم القضاء الخلية التي يقودها الدبلوماسي الإيراني بالتخطيط لتفجير التجمع في نهاية حزيران  عام 2018 في مدينة قرب باريس، في قضية أثارت توتّرات دبلوماسية بين فرنسا وإيران، لا سيما أن باريس اتهمت في تشرين الأول 2018 وزارة الاستخبارات الإيرانية بالوقوف وراء محاولة الهجوم تلك، وهو ما نفته طهران بشدّة.

 

وكان ممثل النيابة العامة طالب في جلسة، يوم الخميس الماضي، بالحكم بالسجن 20 عاما على أسد الله أسدي، و18 عاما على الزوجين أمير سعدوني ونسيمة نعامي، و15 عاما على المتهم الرابع.

 

يُذكر أن أسد الله أسدي شغل منصب القنصل الثالث بالسفارة الإيرانية في فيينا، وهو متهم باستهداف اجتماع للمعارضة الإيرانية في فرنسا.

 

المعارضة الإيرانية أكدت أن مخطط أسدي أقر من أعلى مستوى في إيران، فيما أحبطت السلطات البلجيكية المخطط واعتقلت شريكي أسدي.

 

المصدر: العربية
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