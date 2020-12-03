وقف برنامج تلفزيوني تركي بسبب تعليق على صفقة مع قطر.. إليكم التفاصيل

قرر المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون بتركيا إيقاف أحد برامج قناة "خبرترك" على خلفية التصريحات التي أدلى بها برلماني عن حزب الشعب الجمهوري خلال مشاركته بالبرنامج.وعبر "تويتر" أفاد أوكان كونور ألب، عضو المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون عن حزب الشعب الجمهوري، بأن المجلس قرر إيقاف البرنامج وفرض غرامة مالية إدارية عليه، وذلك خلال اجتماعه الأربعاء الذي بحث التصريحات الصادرة عن النائب علي ماهر بشارير بشأن بيع أسهم من مصنع Tank Palet العسكري إلى قطر.وأضاف كونور ألب أن بشارير بين خلال البرنامج بشكل واضح وصريح مقصده من تلك التصريحات، وأن مدير الحوار اتبع نهجا مكنه من إيضاح المغزى من تصريحات الضيف بما يتوافق مع اجتهادات المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون، مؤكدا رفضه للقرار الذي اتخذه المجلس لوجود أخطاء في تقييم بعض التصريحات وغياب تقرير الخبراء الذي ترتكز عليه عملية فرض العقوبات.وكان بشارير قد أثار ضجة بسبب تصريحاته التي انتقد فيها بيع مصنع Tank Palet لإنتاج قطع غيار الدبابات إلى قطر وقال في بث مباشر: "بلغنا مرحلة تم فيها ولأول مرة في تاريخ الجمهورية بيع جيش البلاد لصالح قطر. لا أستطيع تقدير الأمر، فهناك أحاديث عن بيعه مقابل 20 مليار دولار وهناك أحاديث عن بيع مقابل 50 مليون دولار".وأثارت تصريحات بشارير هذه استنكار ضيفي البرنامج، وقال أحدهما إن الأمر لا علاقة له ببيع الجيش، ليجيب بشارير عليه قائلا: "أليست شركة Tank Palet ضمن الجيش التركي؟".