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الأسد يصدر مرسوماً اليوم.. هذا ما جاء فيه!

Lebanon 24
03-12-2020 | 13:30
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أصدر الرئيس السوري، بشار الأسد، اليوم الخميس، مرسوماً قضى بتعيين معتز أبو النصر جمران محافظاً جديداً لمحافظة ريف دمشق.

وجاء في نص المرسوم الذي نشرته وكالة الأنباء السورية "سانا":

المرسوم رقم 326

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 107 لعام 2011 وتعديلاته.

وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 43 لعام 1971.

يرسم ما يلي:

المادة 1 يعين السيد المهندس معتز أبو النصر جمران محافظاً لمحافظة ريف دمشق.

المادة 2 ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

دمشق في 17-4-1442 هجري الموافق لـ  3-12-2020 ميلادي".
 
 
المصدر: سانا
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