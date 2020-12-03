الأسد يصدر مرسوماً اليوم.. هذا ما جاء فيه!

أصدر الرئيس السوري، بشار الأسد، اليوم الخميس، مرسوماً قضى بتعيين معتز أبو النصر جمران محافظاً جديداً لمحافظة ريف دمشق.وجاء في نص المرسوم الذي نشرته وكالة الأنباء السورية "سانا":المرسوم رقم 326رئيس الجمهوريةبناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 107 لعام 2011 وتعديلاته.وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 43 لعام 1971.يرسم ما يلي:المادة 1 يعين السيد المهندس معتز أبو النصر جمران محافظاً لمحافظة ريف دمشق.المادة 2 ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه.دمشق في 17-4-1442 هجري الموافق لـ 3-12-2020 ميلادي".