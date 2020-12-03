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أذربيجان تكشف عن عدد قتلى قوّاتها في معارك قره باغ!

Lebanon 24
03-12-2020 | 14:00
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أعلت وزارة الدفاع الأذربيجانية، اليوم الخميس، أنّ عدد قتلى قواتها خلال العمليات القتالية في إقليم قره باغ منذ اندلاعها في أواخر أيلول وحتى توقفها في 10 تشرين الثاني بلغ 2783 فرداً.
 
وبحسب الوزارة، فإنّ أكثر من 100 فرد لا يزالون في عداد المفقودين، بينما يتلقى 1245 جريحاً العلاج في المستشفيات.

وكانت سلطات "جمهورية قره باغ" غير المعترف بها أضافت أمس الأربعاء 34 اسماً جديداً إلى قائمة قتلى جيشها خلال النزاع الأخير، ليصل إجمالي القتلى 1745 فرداً.

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الصحة الأرمنية، مقتل أكثر من 2425 عسكرياً خلال حرب قره باغ الأخيرة.
المصدر: روسيا اليوم
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