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ظريف: إسرائيل متورطة في اغتيال العالم محسن فخري زادة!

Lebanon 24
03-12-2020 | 14:30
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أكّد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، "أنّنا لن نعيد التفاوض على ما تم التفاوض عليه في الاتفاق النووي"، وقال إنّ أطرافاً أميركية وأخرى إقليمية سعت لعرقلة المفاوضات النووية.
 
وأعلن ظريف في تصريحات نقلتها عنه شبكة "روسيا اليوم"، أنّ طهران ستفي بالتزاماتها في الاتفاق النووي "في حال التزام أميركا وأوروبا بالاتفاق"، مشيراً إلى أنه يجب على واشنطن أن تفي بالتزاماتها في الاتفاق النووي بدون شروط.

من جهة أخرى، قال إنّ "إسرائيل تقوم بأعمال إرهابية ضد إيران ومن داخلها وهي متورطة في اغتيال العالم محسن فخري زادة"، مضيفاً: "اغتيال فخري زادة عدوان دولي وما نزال بانتظار تنديد بريطانيا وفرنسا وألمانيا به".

ورأى أنّ الغرب يدعم إرهاب الدولة الإسرائيلي، لافتا إلى أنّ "جيراننا لا يرغبون في السماح لإسرائيل بنقل المعركة مع إيران قرب حدودهم".
المصدر: روسيا اليوم
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