عربي-دولي

كورنا يقضي على ديستان.. من القتال في ساحة الحرب العالمية الثانية إلى تولي رئاسة فرنسا

Lebanon 24
03-12-2020 | 15:05
A-
A+
Doc-P-771596-637426046873586744.jpeg
Doc-P-771596-637426046873586744.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
هو احد مهندسي الاندماج الاوروربي ومقاتل المقاومة في الحرب العالمية الثانية، كما كان يلقب، الرئيس الفرنسي الاسبق  فاليري جيسكار ديستان الذي توفي عن عمر ناهز التسعين عاماً، بعد اصابته بفيروس كورونا، كما أعلن قصر الاليزيه. 
 
تولى ديستان منصبه في العام 1974 وقال إن ذلك يمثل حقبة جديدة للسياسة الفرنسية، ووعد بـ"التجديد والتغيير" لبلده. وفي الحقبة التي تولى فيها رئاسة البلاد قام بالعديد من الاصلاحات مثل الاجهاض القانوني والطلاق بموافقة متبادلة. وكان أحد مؤسسي ميثاق الاتحاد الاوروربي.
 
وفي 18 عاماً كان ديستان جزءاً من تحرير باريس عام 1944 من القوات الالمانية. 
 
وكانت مؤسسة الرئيس الفرنسي الأسبق فاليري جيسكار ديستان، اكدت في تغريدة على صفحتها الرسمية على "تويتر" فجر الخميس، إن الرئيس الأسبق توفي إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد. وأفادت مؤسسة "فاليري جيسكار ديستان" بأن المنية وافته يوم الأربعاء 2 كانون الاول في منزل عائلته بمنطقة لوير شير.


وأشارت إلى أن الرئيس الأسبق تدهورت صحته وتوفي بسبب "COVID-19". وأكدت أنه ووفقا لرغباته ستقام جنازته في ظل خصوصية عائلية صارمة.
 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:39 | 2020-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:31 | 2020-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:07 | 2020-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2020-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:03 | 2020-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
21:30 | 2020-12-03
21:30 | 2020-12-03
21:00 | 2020-12-03
21:00 | 2020-12-03
20:00 | 2020-12-03
18:30 | 2020-12-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website