كورنا يقضي على ديستان.. من القتال في ساحة الحرب العالمية الثانية إلى تولي رئاسة فرنسا

هو احد مهندسي الاندماج الاوروربي ومقاتل المقاومة في الحرب العالمية الثانية، كما كان يلقب، الرئيس الفرنسي الاسبق فاليري جيسكار ديستان الذي توفي عن عمر ناهز التسعين عاماً، بعد اصابته بفيروس كورونا، كما أعلن قصر الاليزيه.

تولى ديستان منصبه في العام 1974 وقال إن ذلك يمثل حقبة جديدة للسياسة الفرنسية، ووعد بـ"التجديد والتغيير" لبلده. وفي الحقبة التي تولى فيها رئاسة البلاد قام بالعديد من الاصلاحات مثل الاجهاض القانوني والطلاق بموافقة متبادلة. وكان أحد مؤسسي ميثاق الاتحاد الاوروربي.

وفي 18 عاماً كان ديستان جزءاً من تحرير باريس عام 1944 من القوات الالمانية.

وكانت مؤسسة الرئيس الفرنسي الأسبق فاليري جيسكار ديستان، اكدت في تغريدة على صفحتها الرسمية على "تويتر" فجر الخميس، إن الرئيس الأسبق توفي إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد. وأفادت مؤسسة "فاليري جيسكار ديستان" بأن المنية وافته يوم الأربعاء 2 كانون الاول في منزل عائلته بمنطقة لوير شير.





وأشارت إلى أن الرئيس الأسبق تدهورت صحته وتوفي بسبب "COVID-19". وأكدت أنه ووفقا لرغباته ستقام جنازته في ظل خصوصية عائلية صارمة.