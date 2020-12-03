الخزانة الأميركية: واشنطن تفرض عقوبات جديدة متعلقة بإيران

فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة تتعلق بإيران على كيان وفرد بينما تواصل واشنطن زيادة الضغط على طهران خلال شهور الرئيس الاميركي دونالد ترامب الأخيرة في السلطة.

وجاء على موقع وزارة الخزانة الأميركية على الإنترنت أن العقوبات استهدفت مجموعة شهيد ميسامي المرتبطة بالمنظمة الإيرانية للابتكار والبحث الدفاعي، وكذلك فردا.