عربي-دولي

ظريف: إيران منفتحة على عمليات أخرى لتبادل الموقوفين

Lebanon 24
03-12-2020 | 21:30
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أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أن بلاده مستعدة لعمليات تبادل أخرى للسجناء عقب مبادلة الأكاديمية البريطانية الأسترالية بـ3 إيرانيين الأسبوع الماضي.

وقال ظريف لمؤتمر دبلوماسي إيطالي عبر "فيديو كونفرانس": "بوسعنا دوما أن نكون جزءا من ذلك، هذا في صالح الجميع.. إيران على استعداد للمبادلة، ونستطيع القيام بذلك غدا أو اليوم حتى". وأضاف: "يجري احتجاز العديد من الإيرانيين بطريقة غير قانونية في سجون الولايات المتحدة وسجون أوروبية وإفريقية".

وتابع: "يمكنني أن أقول لكم بشكل قاطع، إنه يمكننا ذلك. في الحقيقة هناك عدة مقترحات تطرحها إيران".

وأطلقت إيران الأسبوع الماضي سراح المتخصصة في سياسات الشرق الأوسط بجامعة ملبورن كايلي مور جيلبرت، التي كانت تقضي عقوبة السجن 10 سنوات بتهمة التجسس، وفي الوقت ذاته أفرجت تايلاند عن 3 إيرانيين كانوا معتقلين في سجونها.

وألقى الحرس الثوري الإيراني القبض على العشرات من مزدوجي الجنسية خلال الأعوام الأخيرة، ووجهت إلى معظمهم اتهامات بالتجسس، فيما يتهم نشطاء حقوقيون الحكومة الإيرانية باستخدامهم كأدوات تفاوض الأمر الذي تنفيه طهران.

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