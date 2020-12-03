عربي-دولي

التشيك تخفف قيود كورونا قبل أعياد الميلاد

Lebanon 24
03-12-2020 | 23:30
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أفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن المتاجر ومراكز التسوق والمطاعم والحانات والفنادق بدأت فتح أبوابها في جمهورية التشيك اعتبارا من اليوم الخميس.

ويمكن لجميع هذه المؤسسات العمل مع الالتزام بعدد من القيود، حيث تشغل المطاعم 50٪ من سعتها الإجمالية فقط، فيما يتوجب على المحلات التجارية ومراكز التسوق مراقبة عدد الزبائن وتوفير مساحة لا تقل عن 15 مترا مربعا للفرد.

كما رفعت الحكومة حظر التجول والحظر المفروض على شرب الكحول في الأماكن العامة، فيما افتتحت مراكز اللياقة البدنية والصالات الرياضية والمتاحف والمتنزهات والمكتبات والكازينوهات وحمامات السباحة.

في المقابل، تبقى المسارح ودور السينما مغلقة في الوقت الحالي تبعا لتعليمات الحكومة.

ومنذ اندلاع الوباء تم تسجيل 533 ألف إصابة و8515 وفاة بكورونا في التشيك.

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