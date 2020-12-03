إسرائيل تتولى صيانة طائرات هذا البلد العربي!

أعلنت شركة إسرائيل للصناعات الجوية المملوكة للدولة أنها ستتولى صيانة طائرات شركة "طيران الخليج البحرينية" التي تحط في إسرائيل. وقالت الشركة: "سوف نقدم حلولا فنية تشمل خدمات ما قبل الإقلاع وما بعده والصيانة اليومية والدعم في مواجهة أي مشاكل فنية".

من جهته قال المدير العام لمجموعة الصناعات الجوية في الشركة يوسف ميلاميد إنه "يتوقع صفقات مماثلة مع شركات طيران أخرى في المنطقة، بعد أن طبّعت إسرائيل العلاقات مع البحرين والإمارات".

واتفقت البحرين وإسرائيل على تسيير 14 رحلة تجارية أسبوعيا بين المنامة وتل أبيب، لكن موعد البدء "لم يعلن بعد".

ووقعت الشركتان اتفاق الصيانة أثناء زيارة قام بها وفد بحريني بقيادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة.

وتقدم إسرائيل للصناعات الجوية خدمات صيانة الطائرات لنحو 75% من شركات الطيران التي تستخدم مطار بن غوريون، كما تعمل في الأنظمة العسكرية الجوية والصاروخية والطائرات المسيرة والأسلحة الدقيقة والأقمار الصناعية.