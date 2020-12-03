إسرائيل تحذر: إيران ربما تستهدف منشآتنا في الخارج

حذرت إسرائيل الخميس من أن إيران قد تستهدف منشآتها في الخارج، وذلك بعد إصدار الجمهورية الإسلامية تهديدات جديدة لإسرائيل منذ مقتل أحد كبار علمائها النوويين.



وقال المكتب الإسرائيلي لمكافحة الإرهاب في تحذيره إن إيران قد تحاول تنفيذ هجمات في دول قريبة منها جورجيا وأذربيجان وتركيا والإمارات والبحرين.