"الأسد أعفاه".. الحجز على أموال محافظ ريف دمشق السابق علاء إبراهيم (صورة)

ألقت وزارة المالية السورية الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لمحافظ ريف دمشق المعفي من مهامه إضافة إلى زوجته وأولاده.



وجاء في القرار 2941 الذي صدر أمس الخميس ووقعه بالتفويض معاون وزير المالية بسام عبد النبي، إلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لإبراهيم، وزوجته وثلاثة من أبنائه.

وكان الرئيس بشار الأسد أصدر الأربعاء مرسوما بإعفاء إبراهيم من مهامه محافظا لمحافظة ريف دمشق، بعد نحو 4 سنوات على تعيينه في ذلك المنصب، دون أن يرد أي ذكر للأسباب التي أدت إلى ذلك.



وأصدر الأسد اليوم مرسوما بتعيين معتز أبو النصر جمران محافظا لمحافظة ريف دمشق.