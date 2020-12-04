بايدن يتعهد بـ"خطوة غير مسبوقة" من أجل لقاح كورونا





وذكر بايدن لشبكة "سي.إن.إن" التلفزيونية في مقابلة تبثها في وقت لاحق: "لقد فقد الناس الثقة في قدرة اللقاح على النجاح". قال الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، الخميس، إنه سيحصل على لقاح لفيروس كورونا علنا لكي يطمئن العامة بأنه آمن، كما تعهد بالاحتفاظ بأنتوني فاوتشي، أكبر مستشار خاص بالجائحة في البلاد، عندما يتولى السلطة الشهر القادم.وذكر بايدن لشبكة "سي.إن.إن" التلفزيونية في مقابلة تبثها في وقت لاحق: "لقد فقد الناس الثقة في قدرة اللقاح على النجاح".

وأوضح أنه "حال تسلمه السلطة سيصدر أمرا بارتداء الكمامة كالأماكن الفيدرالية ووسائل المواصلات التي تخدم بين الولايات سواء الباصات أو الطائرات ".

وتابع بايدن: "التقيت مع حكام الولايات الديمقراطيين والجمهوريين وهم بحاجة إلى إرشادات ونقود لتجاوز ما يجري بسبب كورونا. المستشفيات تتعرض لضغط كبير ونحن بحاجة إلى تخطيط".

وأكد أنه "سيعمل على وضع خطط متوازنة لمواجهة كورونا بين توفير لقاح آمن وكبح جماح انتشار الفيروس مع عدم إغلاق الاقتصاد".



واجتمع فاوتشي، عضو فريق العمل الحالي للتصدي لكورونا التابع للبيت الأبيض وكبير خبراء الأمراض المعدية بالإدارة الأميركية، مع مستشاري بايدن بشأن الجائحة في وقت سابق الخميس.

وقال بايدن في المقابلة إنه طلب من فاوتشي البقاء كبيرا للمستشارين الطبيين.

وانتقد ترامب في بعض الأوقات إصرار فاوتشي على ضرورة اتخاذ إجراءات قوية لمكافحة جائحة كوفيد-19، التي أودت حتى الآن بأرواح 273 ألف أميركي.

وجاءت تصريحات بايدن لشبكة "سي.إن.إن" بعدما قال 3 رؤساء سابقين، هم بيل كلينتون وجورج دبليو بوش وباراك أوباما، إنهم سيحصلون على لقاح فيروس كورونا علنا كسبيل لإظهار أنه آمن.

وعن إيران، قال بايدن خلال المقابلة: "لا يمكن أن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي. المفاوضات فيما يخص إيران ستكون عصيبة"، فيما تحدث عن الصين قائلا: "على الصين أن تلتزم بالقواعد الدولية".