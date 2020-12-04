عربي-دولي

أزمة هواوي.. الحل قريب؟

Lebanon 24
04-12-2020 | 08:00
A-
A+
Doc-P-771787-637426635281770026.jpg
Doc-P-771787-637426635281770026.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر مطلع أن وزارة العدل الأميركية تناقش مع المديرة المالية لشركة "هواوي" الصينية منغ وان تشو، عقد اتفاق يسمح لها بالعودة إلى الصين من كندا.

وقال المصدر إن محامين وكلتهم منغ تحدثوا مع مسؤولي وزارة العدل الأميركية في الأسابيع الأخيرة حول إمكانية التوصل إلى "اتفاق لتأجيل المحاكمة"، مقابل اعترافها بارتكاب مخالفات.

وتتهم واشنطن منغ بخداع مصرف "HSBC" حول العلاقة بين "هواوي" و"سكايكوم"، وهو فرع كان يبيع معدات اتصالات لإيران، ما يعرض المصرف لأثر انتهاك العقوبات الأميركية على طهران.

وقد أوقفت منغ في نهاية 2018 بمطار فانكوفر، ما أدى إلى أزمة دبلوماسية غير مسبوقة بين كندا والصين.
المصدر: وكالات
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2020-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2020-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:30 | 2020-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
21:21 | 2020-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:48 | 2020-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:46 | 2020-12-04
11:45 | 2020-12-04
11:30 | 2020-12-04
11:00 | 2020-12-04
10:59 | 2020-12-04
10:30 | 2020-12-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website