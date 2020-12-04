عربي-دولي

تقييم إسرائيلي لديستان: كان أقرب إلى العرب

Lebanon 24
04-12-2020 | 09:00
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نقلت وسائل إعلام عبرية عن دبلوماسي إسرائيلي سابق تقييما للرئيس الفرنسي الأسبق الراحل جيسكار ديستان حمل انتقادين رئيسيين يتمثل أحدهما بأنه لم يزر دولة الاحتلال الإسرائيلي طيلة ولايته.

ونقل موقع قناة "i24news.tv" عن آفي بريمور وهو سفير سابق لدى الاتحاد الأوروبي قوله إن "ولاية الرئيس الفرنسي الأسبق جيسكار ديستان (1974-1981) الذي غيبه فيروس كورونا عن 94 عاما، وضعت فرنسا على سكة الحداثة إلا أنه لم يقم بزيارة إسرائيل خلال فترة ولايته وكان ينظر اليها (بمنظار)".

ورأى بريمور الذي عمل مسؤولا إعلاميا في السفارة الإسرائيلية خلال ولاية جيسكار ديستان أن "النزعة الديغولية المحافظة التي طبعت فرنسا خلال فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية بدءا بشارل ديغول نفسه ومن ثم خلفه جورج بومبيدو، تأتي من أجل إعادة بناء العلاقات الفرنسية مع العالم العربي التي وصلت الى أدنى مستوياتها بعد حرب الجزائر في حينه".

 وقال الدبلوماسي الإسرائيلي السابق في تقييمه للسياسات التي انتهجها الرئيس الفرنسي الراحل خلال فترة ولايته: "اتسمت سياسة فاليري جيسكار ديستان بالالتزام الحذر بشأن إسرائيل استمرارا للسياسات المتبعة منذ نهاية فترة ديغول وبومبيدو من خلال عدم محاولته تحسين العلاقات مع إسرائيل، ولكن دون تدهور العلاقات الثنائية التي اجتمعت عليها فرنسا وإسرائيل"، مشيرا في هذا الصدد إلى أن تركيزه كان وفق "ما أملاه شارل ديغول لإعادة بناء العلاقات مع العالم العربي التي كانت في أدنى مستوياتها".
المصدر: روسيا اليوم
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