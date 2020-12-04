"هتلر الأفريقي" يفوز بالإنتخابات.. هل يسعى للسيطرة على العالم؟!



عاد إسم زعيم "النازية" الألمانية، أدولف هتلر، ليصدح من جديد ولكن هذه المرة من بوابة قارة أفريقيا، حيث فاز سياسي أفريقي، يحمل اسم الزعيم النازي، في الانتخابات البرلمانية في ناميبيا، فيما أكّد أنّ "لا يخطط للسيطرة على العالم"، وأنّه لا تجمعه أفكار أيديولوجية بـ"هتلر الحقيقي".

ووفقاً لما أوردته شبكة "سكاي نيوز"، فقد فاز السياسي الذي يدعى "أدولف هتلر أونونا" بـ85% من الأصوات، وتمّ انتخابه في المجلس الإقليمي عن حزب "منظمة شعب جنوب غرب أفريقيا" الحاكم.



وعلّق السياسي على فوزه بالقول: "أنا لا أسعى لنيل السلطة السياسية، ولا أنوي السيطرة على العالم".



وأصر في مقابلة مع صحيفة "بيلد" الألمانية على عدم وجود أي شيء يربطه بالأيديولوجية "النازية".