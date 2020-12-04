عربي-دولي

"هتلر الأفريقي" يفوز بالإنتخابات.. هل يسعى للسيطرة على العالم؟!

Lebanon 24
04-12-2020 | 21:00
A-
A+
Doc-P-771834-637426710218656004.jpg
Doc-P-771834-637426710218656004.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عاد إسم زعيم "النازية" الألمانية، أدولف هتلر، ليصدح من جديد ولكن هذه المرة من بوابة قارة أفريقيا، حيث فاز سياسي أفريقي، يحمل اسم الزعيم النازي، في الانتخابات البرلمانية في ناميبيا، فيما أكّد أنّ "لا يخطط للسيطرة على العالم"، وأنّه لا تجمعه أفكار أيديولوجية بـ"هتلر الحقيقي".
 
ووفقاً لما أوردته شبكة "سكاي نيوز"، فقد فاز السياسي الذي يدعى "أدولف هتلر أونونا" بـ85% من الأصوات، وتمّ انتخابه في المجلس الإقليمي عن حزب "منظمة شعب جنوب غرب أفريقيا" الحاكم.

وعلّق السياسي على فوزه بالقول: "أنا لا أسعى لنيل السلطة السياسية، ولا أنوي السيطرة على العالم".

وأصر في مقابلة مع صحيفة "بيلد" الألمانية على عدم وجود أي شيء يربطه بالأيديولوجية "النازية".
 
وأضاف أنّ والده لم يكن يفهم الأحداث التاريخية، التي ارتبط اسم أدولف هتلر بها عندما أطلق عليه هذا الاسم، مشيراً إلى أنّ الوقت قد فات لتغيير اسمه، ولافتاً إلى أن أفراد أسرته ينادونه "أدولف أونونا".

وذكر أونونا أنّ زوجته تدعوه أدولف وكذلك بقية الناس ولا توجد لديه خطط لتغيير اسمه، مشيراً إلى أن اسم أدولف شائع في ناميبيا.

يذكر أنّ جمهورية ناميبيا كانت مستعمرة ألمانية بين عامي 1884 و1915 واللغة الألمانية معترف بها كواحدة من اللغات الوطنية في ناميبيا، وتعتبر الرئيسية في الحديث في بعض مناطق البلاد. 
 
المصدر: سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
23:59 | 2020-12-04
23:45 | 2020-12-04
23:30 | 2020-12-04
23:26 | 2020-12-04
23:24 | 2020-12-04
23:10 | 2020-12-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website