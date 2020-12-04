فرنسا ستضع "فيتو" على أي اتفاق ليس جيدا حول بريكست

صرح وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمان بون أن "فرنسا ستضع فيتو على أي اتفاق تجاري لما بعد بريكست ما لم يحقق بعض الشروط وخصوصا في مجال صيد السمك، بحسب ما افادت "وكالة فرانس برس".



وقال بون لإذاعة "أوروبا 1" اليوم :"إذا كان هناك اتفاق ليس جيدا فسنعارضه، نعم لكل دولة الحق في الفيتو".