"تحرّك" على خطّ الأزمة الخليجية.. قطر: الحلّ يجب أن يكون شاملاً!





وأضاف آل ثاني في تصريحات نقلتها عنه وكالة "رويترز": "نأمل أن تتحرك الأمور في الاتجاه الصحيح، لكن لا يمكننا التكهّن بما إذا كان التحرك وشيكاً أو سيحل النزاع بالكامل".



وكانت تقارير إعلامية عربية قد أفادت في وقت سابق، بأن الأزمة الخليجية القطرية تشهد تحركات بهدف إنهاء الأزمة القائمة منذ عام 2017، وذلك في ضوء زيارة جاريد كوشنر مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى المنطقة.



وكشفت مصادر لتلفزيون "الغد" عن أنّه من المرتقب عقد قمة خليجية في السعودية خلال الفترة القادمة بحضور أمير قطر تميم بن حمد. أشارت تقارير غربية في وقت سابق إلى توسط كوشنر في جهود المصالحة.



وأضافت المصادر نفسها أن المصالحة المتوقعة سوف ترتكز إلى اتفاق عام 2014، على أساس وضع آليات محددة لتنفيذ الاتفاق. كشف وزير خارجية قطر، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، اليوم الجمعة، أنّ "هناك تحركاً الآن لحلّ النزاع الخليجي"، مشيراً إلى أن حل النزاع الخليجي "يجب أن يكون شاملاً".وأضاف آل ثاني في تصريحات نقلتها عنه وكالة "رويترز": "نأمل أن تتحرك الأمور في الاتجاه الصحيح، لكن لا يمكننا التكهّن بما إذا كان التحرك وشيكاً أو سيحل النزاع بالكامل".وكانت تقارير إعلامية عربية قد أفادت في وقت سابق، بأن الأزمة الخليجية القطرية تشهد تحركات بهدف إنهاء الأزمة القائمة منذ عام 2017، وذلك في ضوء زيارة جاريد كوشنر مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى المنطقة.وكشفت مصادر لتلفزيون "الغد" عن أنّه من المرتقب عقد قمة خليجية في السعودية خلال الفترة القادمة بحضور أمير قطر تميم بن حمد. أشارت تقارير غربية في وقت سابق إلى توسط كوشنر في جهود المصالحة.وأضافت المصادر نفسها أن المصالحة المتوقعة سوف ترتكز إلى اتفاق عام 2014، على أساس وضع آليات محددة لتنفيذ الاتفاق.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، قالت تقارير إعلامية إن جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، سيزور السعودية وقطر، في محاولة لتحقيق انتصارات دبلوماسية في المنطقة قبل مغادرة البيت الأبيض.



ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية عن مسؤولين أميركيين وخليجيين - لم تسمّهم - أنّ هذه الزيارة ستركز خصوصاً على حل الخلاف القائم بين قطر والتحالف الذي تقوده السعودية لكن قد يكون هناك عدد من القضايا الأخرى على جدول الأعمال.

وكانت كلّ من السعودية والإمارات والبحرين إضافة إلى مصر، قد أعلنت في صيف العام 2017 عن قطع علاقاتها مع الدوحة متّهمة إياها بدعم الإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.

وعملت دولة الكويت على محاولة التوسّط طيلة الفترة الفائتة بين الطرفين في محاولة لحلّ الأزمة القائمة.