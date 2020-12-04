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عربي-دولي
إعدام مواطن في كوريا الشمالية خرق قيود "كورونا"!
Lebanon 24
04-12-2020
|
14:00
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نفذت كوريا الشمالية حكم إعدام علني، بحقّ مواطن خرق القيود المفروضة بسبب جائحة "كورونا".
وبحسب ما ذكرت إذاعة "Free Asia"، فقد قتل الرجل المتهم بالتهريب عبر الحدود الصينية المغلقة رمياً بالرصاص في 28 تشرين الثاني، في فعل هدفه ردع المواطنين عن خرق القيود.
وذكرت مصادر للإذاعة أنّ عملية الإعدام نفذت علناً في المنطقة الحدودية، التي تشهد عمليات تهريب مع الجانب الصيني، بحسب ما نقلت وكالة صحيفة "ديلي ميل" البريطانية ووكالة "رويترز".
والرجل الذي نفذت بحقّه عملية الإعدام في الخمسينيات من عمره، متهم بالتهريب مع شركاء أعمال صينيين عبر الحدود التي تم إغلاق معظمها عام 2020.
وتزعم كوريا الشمالية أنّها لم تشهد أي حالات إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" حتى الآن، ولكنها فرضت القواعد الأكثر صرامة لمواجهة "كورونا" بسبب الانتشار الأخير للفيروس في العالم.
ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، فإنه اعتباراً من 25 تشرين الثاني، حدّدت كوريا الشمالية 8594 شخصاً على أنه يشتبه بإصابتهم بـ"كورونا"، لكن لم يتم التأكد من إصابة أحد.
المصدر:
روسيا اليوم
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