رئيس البرلمان الإيراني: الشعب انتظر حكومة روحاني 7 سنوات لحلّ مشكلات البلاد!

اعتبر رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، أنّ الشعب الإيراني "انتظر حكومة الرئيس حسن روحاني، 7 سنوات لحلّ مشكلات البلاد"، متمنيا أن تتمكن من حلها في الأشهر الـ8 المتبقية.وبحسب ما ذكرت شبكة "روسيا اليوم"، فإنّ تصريحات رئيس البرلمان الإيراني، تأتي رداً على الرئيس الإيراني، الذي اتّهم البرلمان بالاندفاع والاستعجال في التصويت على قانون يرفع مستوى تخصيب اليورانيوم، ويحدّ من الرقابة الدولية على الأنشطة النووية تحت عنوان "الإجراءات الاستراتيجية لرفع العقوبات وصيانة المصالح الوطنية الإيرانية".وخلال لقاء على التلفزيون الرسمي، دافع قاليباف عن القانون، مبيناً أنّه "يأتي في إطار خفض طهران التزاماتها في الاتفاق النووي ضمن المادتين 36 و37 من الاتفاق، ورداً على العقوبات الأميركية وعدم وفاء التزام الطرف الأوروبي بتعهداته".ونفى أن يكون القانون يرمي إلى إعاقة أي جهود دبلوماسية لرفع العقوبات مع الإعلان عن فوز جو بايدن في الانتخابات الأميركية، مؤكداً أنّ البرلمان لا يدفع نحو انسحاب طهران من الاتفاق النووي.وبين قاليباف أنّ القانون يفسح مجالاً للحكومة الإيرانية للعودة إلى الوفاء بالتزاماتها في الاتفاق، في حال رفع العقوبات وعودة الصادرات النفطية إلى طبيعتها، مشدداً على أنّه "لا يمكن للبرلمان السكوت على تهديد الأمن القومي الإيراني، بعد اغتيال (قائد فيلق القدس السابق) اللواء قاسم سليماني باعتراف الرئيس الأميركي الذي يتشدق بالديمقراطية، وحادثة تفجير "نطنز" الناجمة عن تغلغل أمني، وتلويث مفتشين دوليين منشآت نووية، إلى اغتيال العالم محسن فخري زادة".وعارض الرئيس الإيراني حسن روحاني القانون ووصفه بأنه مضر بالجهود الدبلوماسية، فيما قال وزير الخارجية محمد جواد ظريف إن الحكومة ملزمة بتنفيذ القانون.