عربي-دولي

لقاء بين وزيرَيْ خارجية الأردن وإسرائيل.. وهذا ما بحثه الجانبان

Lebanon 24
04-12-2020 | 15:30
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التقى وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي بنظيره الأردني أيمن الصفدي عند معبر جسر اللنبي الحدودي، يوم أمس الخميس، وهو أول اجتماع رسمي يعقد منذ سنوات بين مسؤولي البلدين.

وذكرت وزارتا الخارجية الإسرائيلية والأردنية في بيان أنّ الصفدي وأشكنازي "ناقشا عدداً من القضايا، بما في ذلك حقوق المياه ورفع القيود المفروضة على الصادرات الأردنية إلى الضفة الغربية، وتوفير الأردن للكهرباء الإضافية للسلطة الفلسطينية، وتنظيم الحركة عبر المعابر الحدودية بعد إغلاقها بسبب جائحة كورونا".

وأفادت الخارجية الأردنية بأنّ الصفدي قال لأشكنازي إنّه "يجب على إسرائيل أن توقف كل التحركات التي تهدد فرصة السلام مع الفلسطينيين على أساس حل الدولتين"، ودعا إسرائيل إلى "وقف الأعمال الاستفزازية في المسجد الأقصى والحرم القدسي"، بحسب ما نقلت شبكة "روسيا اليوم" عن موقع "تايمز أوف إسرائيل" العبري.

كما شدّد على الحاجة إلى استئناف المفاوضات الثنائية بين إسرائيل والفلسطينيين في ضوء قرار السلطة الفلسطينية الأخير باستئناف التنسيق الأمني مع إسرائيل.
المصدر: روسيا اليوم
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