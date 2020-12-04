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كم بلغ عدد وفيات "كورونا" في العالم؟!

Lebanon 24
04-12-2020 | 17:00
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أظهرت إحصاءات جامعة "جونز هوبكنز" الأميركية، اليوم الجمعة، أنّ فيروس "كورونا" أودى بحياة أكثر من 1.5 مليون شخص في العالم، بينما عدد الإصابات فاق الـ65 مليوناً.

وذكرت الجامعة أنّ عدد الوفيات بلغ مليون و507 آلاف و580، من بينها 276.383 وفاة في الولايات المتحدة، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس". 

وأفادت بأنّ الإصابات بلغت 65 مليونا و287 ألفا و599، من بينها 14 مليوناً و147 ألفاً و241 في الولايات المتحدة.

وقد حذر مسؤولو الصحة الأميركيون من أن الرحلات التي قام بها ملايين الأمريكيين قبل أسبوع بمناسبة عيد الشكر قد تتسبب في "تفش للمرض يضاف إلى تفشيه حالياً".
المصدر: أ ف ب
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