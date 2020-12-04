عربي-دولي

وزير الخارجية الكويتي: السعودية وقطر على استعداد لإنهاء خلافاتهما

Lebanon 24
04-12-2020 | 16:00
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أعلن وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر الصباح أن مباحثات "مثمرة" جرت خلال الفترة الماضية لحل الأزمة الخليجية المستمرة منذ 2017 بين قطر من ناحية والسعودية والإمارات والبحرين ومصر من ناحية أخرى.
  
وقال عبر كلمة بثها تلفزيون الكويت إن "هذه المباحثات أكد فيها جميع الأطراف حرصهم على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي وعلى الوصول إلى اتفاق نهائي يحقق ما تصبو إليه من تضامن دائم بين دولهم وتحقيق ما فيه خير شعوبهم"، واضاف: "السعودية وقطر على استعداد لإنهاء خلافاتهما". 
  
ووجه شكره إلى مستشار الرئيس الأميركي جاريد كوشنر على النتائج المثمرة التي تحققت في طريق حل الخلاف.
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