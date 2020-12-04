قرار واحد يجمع 3 من رؤساء الولايات المتحدة: سنأخذ لقاح ”كورونا“ أمام الكاميرات

أعلن 3 من رؤساء الولايات المتحدة السابقين وهم باراك أوباما وجورج دبليو بوش وبيل كلينتون، أنهم سيتلقون جرعتهم من لقاح فيروس "كورونا" المستجد أمام عدسات الكاميرات، وذلك لتعزيز ثقة الجمهور بسلامة اللقاحات الجديدة.ووفقاً لشبكة "CNN" الأميركية، فإنّ آخر 3 رؤساء سابقين يأملون في أن تكون حملة التوعية لتعزيز الثقة في سلامة وفعالية اللقاح "رسالة قوية"، إذ يحاول مسؤولو الصحة العامة الأمريكيون إقناع الجمهور بتناوله.وفي السياق، قال فريدي فورد، كبير موظفي بوش، إن "الرئيس الـ43 قد تواصل مع الدكتور أنتوني فاوتشي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية وأكبر خبراء الأمراض المعدية في البلاد، والدكتورة ديبورا بيركس، منسق الاستجابة لفيروس كورونا في البيت الأبيض، لمعرفة كيف يمكنه المساعدة في الترويج للقاح".وفي حديث لشبكة "CNN" الأمريكية، قال فورد: "قبل بضعة أسابيع، طلب مني السماح للدكتور فاوتشي والدكتور بيركس بمعرفة أنه عندما يحين الوقت، يريد أن يفعل ما في وسعه للمساعدة في تشجيع مواطنيه على التطعيم".ووفقاً لفورد، فإن بوش شدّد على أهمية التأكيد على أن اللقاحات آمنة وأنه يجب إعطاؤها للسكان ذوي الأولوية، مشيراً إلى أنّ "بوش قرر الوقوف في طابور التطعيم، وسيفعل ذلك بكل سرور أمام الكاميرات من أجل تشجيع الجمهور على الاقبال عليه".بدوره، قال المتحدث باسم الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون لشبكة "CNN"، الأربعاء، إنه "سيكون أيضاً على استعداد لتلقي اللقاح في مكان عام من أجل الترويج له".وأوضح أنغيل أورينا أن "كلينتون سيأخذ بالتأكيد لقاحاً في أقرب وقت متاح له، بناءً على الأولويات التي يحددها مسؤولو الصحة العامة"، وأضاف: "سوف يفعل ذلك في مكان عام إذا كان سيساعد في حث جميع الأمريكيين على فعل الشيء نفسه".من جهته، أشار أوباما في مقابلة إذاعية إلى أنه في حال قال فاوتشي إن لقاح فيروس كورونا آمن، فهو سيأخذه، وقال: "أنا أثق تماماً بأشخاص مثل أنتوني فاوتشي، الذين أعرفهم وعملت معهم. لذا، إذا أخبرني أنتوني فاوتشي أن هذا اللقاح آمن، ويمكنه تحصينكم من الإصابة بكورونا، بالتأكيد، سآخذه". وأضاف: "اعتقد أنه سيتم تصويري أثناء تلقي اللقاح حتى يعرف الجمهور أنني أثق في العلم".كذلك، قالت مؤسسة الرئيس السابق جيمي كارتر، في بيان، إنه وزوجته روزالين يدعمان جهود اللقاح. وصرح مركز كارتر أن الرئيس الأمريكي السابق يدعمان بالكامل جهود لقاح "كورونا"، ويشجعان كل شخص مؤهل للحصول على التطعيم بمجرد توفره في مجتمعاتهم".