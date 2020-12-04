لاجىء سوري في السودان يسعى لتغيير.. "اللاجئون ليسوا مشاكل حقيقية"!

سلام كنوش.. هو طالب جامعي و لاجىء سوري يعيش في السودان منذ أربع سنوات، يساعد في عملية توفير المياه النظيفة لآلاف اللاجئين الإثيوبيين في مركز استقبال الحمديات الحدودي في ولاية كسلا الشرقية.

يتحدّر سلام كنوش من مدينة درعا، وهو هرب من سوريا في العام 2016 بعد تعرضه للخطف والسرقة أثناء مغادرته مدينة حلب، وكذلك بعد عدّة تفجيرات على جامعته في دمشق، ما جعل الأمر غير آمن بالنسبة له لمواصلة تعليمه هناك.



يقول اللاجىء السوري المتطوع إنّ مهمته هي إثبات قدرة اللاجئين على إحداث "تغيير كبير حقًا"، ومنذ ذلك الحين كرس وقت فراغه لمساعدة اللاجئين والمحتاجين الآخرين.سلام كنوش.. هو طالب جامعي و لاجىء سوري يعيش في السودان منذ أربع سنوات، يساعد في عملية توفير المياه النظيفة لآلاف اللاجئين الإثيوبيين في مركز استقبال الحمديات الحدودي في ولاية كسلا الشرقية.

