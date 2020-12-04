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بومبيو: نظام إيران يرهب شعبه ويروج للإرهاب في العالم

Lebanon 24
04-12-2020 | 22:00
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قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في كلمة له خلال مشاركته في منتدى حوار المنامة، أن نظام إيران يرهب شعبه ويروج للإرهاب في العالم، مشيراً إلى أن حملة الضغوط القصوى عزلت إيران سياسياً واقتصادياً.

ولفت بومبيو إلى أن بلاده قتلت قاسم سليماني لتظهر لإيران الخط الأحمر، مؤكداً أن على الجميع التصدي لميليشيات إيران التي هي من نواقص الاتفاق النووي.

واعتبر بومبيو أن على إيران أن تتصرف كبلد طبيعي بعيداً عن سلوكها الخبيث، مضيفاً أن دعم إيران لنظام الأسد هجّر الكثير من الشعب السوري.

وأكد وزير الخارجية الأميركي أن إيران وصلت لنسبة تخصيب 20% ما يعني انتهاكاً للاتفاق النووي.
 
 
إلى ذلك، أشار بومبيو إلى أن "هناك دولاً ستنضم لعملية السلام مع اسرائيل"، وقال: "لا نريد عودة داعش للعراق ولا هيمنة إيران عليه".
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