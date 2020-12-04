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عربي-دولي
مقتل طفل فلسطيني برصاص إسرائيلي بالضفة الغربية المحتلة
Lebanon 24
04-12-2020
|
23:24
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الجمعة، مقتل طفل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي، على إثر مواجهات خلال مظاهرة في الضفة الغربية.
وقالت الوزارة إن علي أيمن نصر أبو عليا (13 عاماً) توفي إثر إصابته "بالرصاص الحي في بطنه" خلال مواجهات في مدينة رام الله.
وأصيب أبو عليا خلال مظاهرة في بلدة المغير، ونقل في حالة حرجة إلى مستشفى في رام الله، حيث توفي متأثرا بإصابته، وفق ما أضاف المصدر نفسه.
وقال رئيس بلدية المغير أمين أبو عليا، الذي أوردت تصريحه وكالة الأنباء الفلسطينية، إن الجيش الإسرائيلي "قمع" مسيرة فلسطينيين كانوا يتظاهرون احتجاجا على خطة لإقامة مستوطنة في المنطقة".
وأصيب أربعة فلسطينيين آخرين برصاص الجنود الإسرائيليين، حسب ما ذكرت الوكالة.
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