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ترامب سيسحب معظم القوات الأميركية من الصومال

Lebanon 24
04-12-2020 | 23:45
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أعلن مسؤولون أميركيون، الجمعة، ان الرئيس دونالد ترامب أمر بسحب كل القوات الأميركية تقريبا من الصومال بحلول 15 كانون الثاني في إطار عملية انسحاب عالمية للقوات قبل مغادرة ترامب للبيت الأبيض الشهر المقبل.

وستشهد العملية تقليص عدد القوات الأميركية في أفغانستان والعراق أيضا.
 
وهناك نحو 700 جندي أميركي في الصومال تتركز مهمتهم على مساعدة القوات المحلية على مواجهة حركة الشباب المتشددة المرتبطة بتنظيم القاعدة.
 
ولا تحظى تلك المهمة بالكثير من الاهتمام في الولايات المتحدة لكنها تعتبر حجر أساس لجهود وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في مكافحة القاعدة بشكل عام.
 
وقال مسؤول دفاعي أمركي طلب عدم ذكر اسمه إن القوات الأميركية التي ستبقى في الصومال ستكون في العاصمة مقديشو.
 
 
 
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