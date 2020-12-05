21
o
بيروت
23
o
طرابلس
16
o
صور
21
o
جبيل
21
o
صيدا
21
o
جونية
17
o
النبطية
13
o
زحلة
12
o
بعلبك
17
o
بشري
21
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
أوروبا تغيّر جلدها: تعديل الاتفاق النوويّ... لمصلحتنا
Lebanon 24
05-12-2020
|
07:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب وليد شرارة في صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "أوروبا تغيّر جلدها: تعديل الاتفاق النوويّ... لمصلحتنا": "أوّل ما يلفت في الموقف الصادر عن وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، في مقابلته مع «دير شبيغل» عن ضرورة تعديل الاتفاق النووي مع إيران، هو التوقيت الذي اختاره لذلك. فماس، الذي اعتبر أن «العودة إلى الاتفاق الحالي لن تكفي»، وأنه ينبغي «أن يكون هناك نوع من الاتفاق النووي مع إضافات، وهو أمر يصبّ في مصلحتنا أيضاً»، أدلى بهذا الكلام في سياق ارتفاع حدّة التوتر إلى مستوى جديد بين التحالف الأميركي - الإسرائيلي من جهة، وإيران من جهة أخرى، بعد اغتيال العالم محسن فخري زاده. هو تزامن أيضاً مع تأكيدات الرئيس الأميركي المنتخَب، جو بايدن، لـ«سي إن إن»، أنه «لن يسمح لإيران بحيازة أسلحة نووية»، ومع توعّد وزير الاستخبارات الإسرائيلي، إيلي كوهين، كل مَن لديه دور فاعل في المشروع النووي الإيراني بالموت. صدور هذه المواقف في السياق المشار إليه، وفي وقت واحد، يشي بالتناغم بين أصحابها. نحن أمام تقسيم عمل واضح، تقوم فيه إسرائيل بدور «العصا الغليظة»، بينما تحاول إدارة بايدن والأوروبيون الانطلاق من الوقائع المستجدّة الناجمة عن سياسات ترامب لمحاولة تغيير مضمون أيّ اتفاق جديد حول البرنامج النووي الإيراني، عبر ربطه بذاك الصاروخي.
ارتبط اسم وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، بما اعتقده البعض توجّهاً أوروبيّاً للاستقلال عن الولايات المتحدة. الرجل لم يتردّد، في مناسبات عدّة، عن توجيه نقدٍ حادّ إلى دونالد ترامب، والردّ على تصريحاته الاستفزازية حيال الأوروبيين، والدعوة إلى اعتماد الأخيرين على النَّفس في مجال السياسة الدفاعية وعدم التعويل على استمرار الحماية الأميركية. ولو فاز دونالد ترامب بولاية ثانية، فإن العلاقات الأوروبية - الأميركية كانت ستشهد المزيد من التدهور والتأزّم إلى درجةٍ قد تدفع بعض الأطراف الحاكمة في القارة العجوز، مكرهةً، إلى اتخاذ خطوات أكثر جدية نحو سياسة دفاعية وخارجية متمايزة عن تلك الأميركية. هذه الأطراف تنفّست الصعداء بعد انتصار بايدن، وأكّدت تمسّكها بالعروة الأطلسيّة الوثقى، كما جاهر وزيرا خارجية فرنسا وألمانيا في مقالة مشتركة نُشرت في «لوموند». إبراز وحدة المعسكر الغربي في مواجهة القوى الصاعدة غير الغربية على المستوى الدولي، كروسيا والصين، وعلى المستوى الإقليمي، كإيران وتركيا، هو بين ثوابت غالبية نخب الغرب الأورو - أميركي، خاصة مع تسارع ضمور هيمنته ونفوذه. إصرار هايكو ماس على أن لأوروبا «مصلحة» في إدخال إضافات على الصيغة الأصلية للاتفاق النووي يتعلّق أساساً بإدخال ملاحق خاصة بالبرنامج الصاروخي الإيراني وضرورة الحدّ من تطوّره، يُظهر وجود إجماع بين قطاع عريض من نخبها، مع تلك الأميركية، على ضرورة وقف التحوّل التدريجي في موازين القوى، الناجم عن تطوّر الترسانة الصاروخية للجمهورية الإسلامية وحلفائها، لغير مصلحة إسرائيل التي تمثّل حجر الزاوية في منظومة الهيمنة الغربية على الإقليم". لقراءة المقال كاملاً
إضغط هنا.
تابع
الأكثر قراءة
بعدما ضجت مواقع التواصل بخبر طلاقهما..هذا ما حصل بالتفصيل بين تيم حسن ووفاء الكيلاني
Lebanon 24
بعدما ضجت مواقع التواصل بخبر طلاقهما..هذا ما حصل بالتفصيل بين تيم حسن ووفاء الكيلاني
15:00 | 2020-12-04
04/12/2020 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
توتّر على أوتوستراد صيدا - الجنوب.. هذا ما حصل
Lebanon 24
توتّر على أوتوستراد صيدا - الجنوب.. هذا ما حصل
19:56 | 2020-12-04
04/12/2020 07:56:23
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة لبنانية تثير الجدل.. إطلالة جريئة وبدون أخذ احتياطات كورونا وتعلق: كانت ليلة مجنونة
Lebanon 24
فنانة لبنانية تثير الجدل.. إطلالة جريئة وبدون أخذ احتياطات كورونا وتعلق: كانت ليلة مجنونة
18:00 | 2020-12-04
04/12/2020 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قضية ابن هشام سليم "المتحول جنسياً" الى العلن من جديد (فيديو)
Lebanon 24
قضية ابن هشام سليم "المتحول جنسياً" الى العلن من جديد (فيديو)
15:30 | 2020-12-04
04/12/2020 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مذكرة من الانتربول.. توقيف رجل الأعمال اللبناني الفرنسي زياد تقي الدين
Lebanon 24
مذكرة من الانتربول.. توقيف رجل الأعمال اللبناني الفرنسي زياد تقي الدين
17:10 | 2020-12-04
04/12/2020 05:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
10:30 | 2020-12-05
الرئاسة الروسية تكشف: هذا خلافنا الأكبر مع أنقرة
10:23 | 2020-12-05
مفاجأة جديدة: خفافيش في الصين تحمل أنواعا أخرى من كورونا
10:00 | 2020-12-05
دولة أفريقية تعلن "هزيمة كورونا": سنحتفل بالميلاد بشكل طبيعي
09:45 | 2020-12-05
لدورها بهجمات على السفارة الأميركية ببغداد.. مشروع عقوبات يستهدف منظمة جديدة
09:30 | 2020-12-05
مصر تقترب من إنهاء بناء أعلى برج في إفريقيا.. شاهدوا الصور
09:00 | 2020-12-05
دفاعاً عن فلسطين.. ظريف يتهم ألمانيا بـ"التمييز الخسيس"
فيديو
فيديو نادر وعفوي.. الأمير وليام يضع المكياج على وجه الأميرة ديانا
Lebanon 24
فيديو نادر وعفوي.. الأمير وليام يضع المكياج على وجه الأميرة ديانا
22:00 | 2020-12-04
05/12/2020 10:48:44
Lebanon 24
Lebanon 24
"تتصل بشبكات LTE مباشرة".. تعرّفوا إلى ساعة "Mobvoi" الأحدث! (فيديو)
Lebanon 24
"تتصل بشبكات LTE مباشرة".. تعرّفوا إلى ساعة "Mobvoi" الأحدث! (فيديو)
18:00 | 2020-12-04
05/12/2020 10:48:44
Lebanon 24
Lebanon 24
فاز بجائزة قيمتها مليون دولار.. وفجّر مفاجأة لبقية منافسيه! (فيديو)
Lebanon 24
فاز بجائزة قيمتها مليون دولار.. وفجّر مفاجأة لبقية منافسيه! (فيديو)
15:00 | 2020-12-04
05/12/2020 10:48:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact