مصر تقترب من إنهاء بناء أعلى برج في إفريقيا.. شاهدوا الصور

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر صورة للبرج الأيقوني، الذي تعمل مصر على بنائه في العاصمة الإدارية الجديدة.



ومن المقرر أن يصبح هذا البرج الأعلى في إفريقيا، حيث تم استخدام مواد عالية المقاومة، وخرسانة عالية الإجهاد، بحوالي 800 كغ.

وتم استخدام حديد عالي الجودة للمقاومة في المنشأ المعدني، وسيكون أعلى برج في إفريقيا، كما أنه يتميز بالضخامة، وفقا لتصريحات سابقة لمدير مشروع البرج يسري السلاموني.



ويتم تشيده على ارتفاع 400 متر، ويضم 79 طابقا، فضلا عن طابقين تحت الأرض للخدمات وأماكن الانتظار ويقع في قلب العاصمة الإدارية الجديدة في منطقة الأعمال المركزية منطقة المال والأعمال.